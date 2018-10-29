Названа возможная причина гибели журналиста Развозжаева

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Перу найдены десятки таинственных геоглифов
В Перу найдены десятки таинственных геоглифов
В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат
В Дамаске восстановлен взорванный боевиками лев богини Аллат
В Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срок
В Москве прокомментировали отказ Меркель баллотироваться на новый срок
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Пентагоне отреагировали на обвинения в применении коалицией в Сирии запрещенного белого фосфораВ Пентагоне отреагировали на обвинения в применении коалицией в Сирии запрещенного белого фосфора
Названа возможная причина гибели журналиста РазвозжаеваНазвана возможная причина гибели журналиста Развозжаева
Американского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторанаАмериканского бизнесмена доставили в больницу с тяжелой черепной травмой из московского ресторана
В Китае более 20 человек погибли при обрушении на шахтеВ Китае более 20 человек погибли при обрушении на шахте
Задержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в ИвановоЗадержан подозреваемый в убийстве четырех женщин в Иваново

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Осень «зарисовка»Осень «зарисовка»
Волшебные туфелькиВолшебные туфельки
Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Названа возможная причина гибели журналиста Развозжаева


29.10.2018 21:52
Названа возможная причина гибели журналиста РазвозжаеваФото: saratov-news.net

Столичные следственные органы проводят проверку по факту гибели 25-летнего журналиста телеканала НТВ Никиты Развозжаева.

По данным российских СМИ, молодой человек мог расстаться с жизнью из-за переживаний, связанных со "сложными любовными отношениями".

Как сообщила официальный представитель столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, тело погибшего журналисты было найдено сегодня утром возле жилого дома на северо-востоке Москвы. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной смерти могло стать падение с большой высоты. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить специалистам.

Вместе с тем, в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что журналист наложил на себя руки, переживая из-за расставания с любимой женщиной. На странице Развозжаева было опубликовано предсмертное обращение к близким, в котором он отмечает, что принимает осознанное решение. Кроме того, молодой человек просит прощения у близких, а также обращается к некой девушке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 238

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Ученые: Киты стали реже петь из-за людейУченые: Киты стали реже петь из-за людей
Названа возможная причина гибели журналиста РазвозжаеваНазвана возможная причина гибели журналиста Развозжаева
КСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства ХашкаджиКСИР: Эр-Рияд пытается отвлечь внимание от убийства Хашкаджи
Житель Башкирии убил трех знакомых и застрелилсяЖитель Башкирии убил трех знакомых и застрелился
СМИ: В машине саудовской дипмиссии найдены компьютер и личные вещи ХашкаджиСМИ: В машине саудовской дипмиссии найдены компьютер и личные вещи Хашкаджи

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 789


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru