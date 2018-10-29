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Названа возможная причина гибели журналиста Развозжаева
29.10.2018 21:52
Фото: saratov-news.net
Столичные следственные органы проводят проверку по факту гибели 25-летнего журналиста телеканала НТВ Никиты Развозжаева.
По данным российских СМИ, молодой человек мог расстаться с жизнью из-за переживаний, связанных со "сложными любовными отношениями".
Как сообщила официальный представитель столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, тело погибшего журналисты было найдено сегодня утром возле жилого дома на северо-востоке Москвы. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной смерти могло стать падение с большой высоты. Обстоятельства и причины случившегося предстоит установить специалистам.
Вместе с тем, в ряде средств массовой информации появились публикации о том, что журналист наложил на себя руки, переживая из-за расставания с любимой женщиной. На странице Развозжаева было опубликовано предсмертное обращение к близким, в котором он отмечает, что принимает осознанное решение. Кроме того, молодой человек просит прощения у близких, а также обращается к некой девушке.
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