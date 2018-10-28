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Трагически погиб 25-летний журналист НТВ Никита Развозжаев


15:18
Трагически погиб 25-летний журналист НТВ Никита РазвозжаевФото: saratov-news.net

Скончался корреспондент канала НТВ Никита Развозжаев, пострадавший во время эфира в День ВДВ. Журналисту было лишь двадцать пять лет.

Как передают российские СМИ, речь может идти о суициде. Подробности гибели молодого человека не разглашаются.

В 2017 году, когда в прямом эфире шел репортаж во время Дня ВДВ, Никиту Развозжаева ударили по лицу. Напавший на журналиста был задержан, им оказался Александр Орлов. Правоохранители возбудили по факту случившегося уголовное дело по статье "побои". Суд приговорил Орлова к полугоду исправительных работ.

Как передает ТАСС, в пресс-службе канала НТВ, подтвердив информацию о смерти 25-летнего корреспондента, заявили о том, что "глубоко потрясены случившемся". На канале принесли соболезнования родственникам покойного, подчеркнув, что не хотят говорить об обстоятельствах гибели журналиста.

По данным ряда источников, Развозжаев оставил предсмертное послание на своей странице в социальной сети. Молодой человек, в частности, просил прощения у близких. Позднее сообщение стало недоступным.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. После окончания Института журналистики при Саратовском госуниверситете начал работать на телевидение. Сначала он был сотрудником ГТРК "Саратов", а в конце 2016 года стал сотрудничать с каналом НТВ, участвуя в подготовке передачи "Чрезвычайное происшествие".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 302

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