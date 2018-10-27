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При наводнении на Кубани 6 человек погибли, 60 пострадали


27.10.2018 12:36
При наводнении на Кубани 6 человек погибли, 60 пострадалиФото: rostov-dom.info

На Кубани до шести человек возросло количество жертв наводнения, передают российские СМИ.

По данным оперативного штаба, число пострадавших составляет по меньшей мере шестьдесят человек. Двое местных жителей числятся пропавшими без вести.

Согласно уточненным данным, в больницу попали девять из тех, кто обратился за медицинской помощью. Травмы угрозы жизни не представляют, пациенты уже идут на поправку, заявили представители региональных экстренных служб. Всего же пострадали шестьдесят жителей, оказавшихся в зоне подтопления.

Ранее на территории Сочи и двух районов Краснодарского края по решению губернатора региона Вениамина Кондратьева был объявлен режим ЧС. Как указывалось в соответствующем постановлении, из-за обильных осадков ранее был зафиксирован значительный скачок уровня воды в реках, подтопленными оказались несколько населенных пунктов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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