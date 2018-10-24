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На Кубани из-за подтоплений введен режим ЧС
20:34
Фото: rostov-dom.info
В Сочи и двух районах Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления.
Как передают российские СМИ, соответствующее решение было принято сегодня губернатором региона Вениамином Кондратьевым.
С сегодняшнего дня местные власти ввели на территории Апшеронского и Туапсинского районов, а также городе-курорте Соч, режим ЧС. В постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева указано, что из-за обильных осадков ранее был зафиксирован значительный скачок уровня воды в реках, подтопленными оказались несколько населенных пунктов.
В городе Туапсе по распоряжению губернатора уже сформирован оперативный штаб.
Ранее стало известно о разрушении автомобильных и железнодорожных дорог в окрестностях Туапсе, из-за чего было сдвинуто расписание поездов. Предполагается, что движение транспорта восстановят в течение ближайших суток.
Согласно уточненной информации, от паводка так или иначе могли пострадать порядка шести тысяч жителей Кубани. Руководство Краснодарского края, учитывая сложившуюся в регионе обстановку, зарезервировало один миллиард рублей - деньги предназначены для оказания поддержки пострадавшим.
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