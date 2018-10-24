Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани из-за подтоплений введен режим ЧС

20:34

Фото: rostov-dom.info



В Сочи и двух районах Краснодарского края объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления.



Как передают российские СМИ, соответствующее решение было принято сегодня губернатором региона Вениамином Кондратьевым.



С сегодняшнего дня местные власти ввели на территории Апшеронского и Туапсинского районов, а также городе-курорте Соч, режим ЧС. В постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева указано, что из-за обильных осадков ранее был зафиксирован значительный скачок уровня воды в реках, подтопленными оказались несколько населенных пунктов.



В городе Туапсе по распоряжению губернатора уже сформирован оперативный штаб.



Ранее стало известно о разрушении автомобильных и железнодорожных дорог в окрестностях Туапсе, из-за чего было сдвинуто расписание поездов. Предполагается, что движение транспорта восстановят в течение ближайших суток.



Согласно уточненной информации, от паводка так или иначе могли пострадать порядка шести тысяч жителей Кубани. Руководство Краснодарского края, учитывая сложившуюся в регионе обстановку, зарезервировало один миллиард рублей - деньги предназначены для оказания поддержки пострадавшим.



Автор: Злата Богатова

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