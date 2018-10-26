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Задержанному в США отправителю посылок с бомбами грозит до 58 лет тюрьмы
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Фото: livejournal.com
Длительный срок тюремного заключения грозит Сесару Сайоку, которого задержали в Соединенных Штатах за рассылку бомб политикам.
По данным американских СМИ, мужчину могут отправить за решетку на пятьдесят восемь лет.
Как стало известно, подозреваемого задержали на территории штата Флорида. По словам генпрокурора США Джеффа Сешнса, Сесару Сайоку уже предъявили обвинения по пяти пунктам. Если суд признает его виновным, мужчину могут приговорить к тюремному заключению на срок до пятидесяти восьми лет.
Генпрокурор Соединенных Штатов пояснил, что задержанного обвиняют в перевозке и незаконной отправке почтой взрывоопасных веществ, угрозах в адрес бывшего главы государства и других лиц, а также угрозах системам связи. Кроме того, Сайока обвинили в нападение на федеральных служащих.
Напомним, посылки с самодельными взрывными устройствами, представлявшими собой 15-сантиметровый отрезок трубы с порохом и детонатором, были направлены на адрес Билла и Хиллари Клинтон, 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы и американского миллиардера Джорджа Сороса.
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