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В дома Клинтонов и Обамы присланы пакеты с бомбами
17:39
Фото: rl0.ru
Клинтонам, Обаме и Соросу направлены посылки с бомбами, передают американские СМИ.
Как стало известно, самодельное взрывное устройство представляло собой 15-сантиметровый отрезок трубы, который наполнен порохом и снабжен детонатором.
Первой была найдена кустарно изготовленная бомба, отправленная на адрес Билла и Хиллари Клинтон, которые проживают в округе Уэстчестер (штат Нью-Йорк). Сотрудник Секретной службы США обнаружил самодельное взрывчатое устройство поздним вечером минувшего вторника, 23 октября, когда проводил осмотр почты.
Уже через несколько часов была выявлена подобного рода посылку в почте 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы.
В связи с инцидентом Секретная служба уже объявила о начале уголовного расследования, в рамках которого будут найдены отправители зловещих пакетов.
По данным ряда американских СМИ, аналогичная бомба была найдена в почтовом ящике у дома американского финансиста Джорджа Сороса, который также проживает в штате Нью-Йорк. Устройство, отправленное миллиардеру, обнаружил один из служащих его резиденции. Отнеся подозрительный пакет на безопасное расстояние, он незамедлительно обратился в экстренные службы. Прибывшие к месту ЧП саперы произвели управляемый подрыв.
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