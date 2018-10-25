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Охрана Меган Маркл экстренно вывела ее с многолюдного рынка на Фиджи
25.10.2018 23:51
Фото: metronews.ru
Охрана беременной Меган Маркл приняла решение о ее экстренной эвакуации с рынка Фиджи, где у супруги британского принца Гарри были запланированы несколько встреч.
Время визита было сокращено более чем вдвое из соображений безопасности.
Как пишет британская газета Independent, официальное мероприятие с участием Меган Маркл пришлось прервать, так как на рынок пришло слишком много людей, хотевших ее увидеть. По данным местных СМИ, жители Фиджи в течение двух месяцев готовились к ее приезду.
В ряде источников отмечается, что могли сыграть роль жара и влажность, из-за которых самочувствие беременной супруги британского принца немного ухудшилось. По данным СМИ, решение об экстренной эвакуации Меган Маркл приняла глава ее охраны. Вместе с тем, в официальном комментарии указано, что высокая гостья успела встретиться со всеми, с кем планировала ранее.
Напомним, на прошлой неделе было объявлено о радостном событии в семье младшего внука королевы герцога Сассекского Гарри и его супруги Меган Маркл. В сообщении Кенсингтонского дворца отмечалось, что первенец пары появится на свет весной следующего года.
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