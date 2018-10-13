ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным
Под Челябинском поезд врезался в автомобиль, водитель погиб
Под Челябинском поезд врезался в автомобиль, водитель погиб
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»
В Солсбери провели концерт «Из России с любовью»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с ПутинымВ Кремле прокомментировали слова Трампа о его жесткости на встрече с Путиным
Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенцаПринц Гарри и Меган Маркл ждут первенца
Под Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детейПод Волгоградом ищут преступника, убившего женщину на глазах ее детей
Джоан Роулинг поддержала Джонни Деппа во время его разводаДжоан Роулинг поддержала Джонни Деппа во время его развода
Навальному будут предъявлены обвинения по делу о клеветеНавальному будут предъявлены обвинения по делу о клевете

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца


17:31
Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенцаФото: vokrug.tv

В Великобритании официально объявлено о радостном событии в семье младшего внука королевы герцога Сассекского Гарри и его супруги Меган Маркл - они ожидают первенца.

Как указывается в сообщении Кенсингтонского дворца, мальчик или девочка появится на свет весной следующего года.

Предполагается, что принц Гарри и его супруга станут родителями весной 2019 года. Объявив об этом знаменательном событии, представители королевской семьи отметили, что герцог и герцогиня Сассекские высоко оценили поддержку, полученную от людей со всего света, когда состоялось их венчание. Теперь они с радостью делятся новой радостной новостью с общественностью.

В зарубежных СМИ теперь появились предположения о том, как новость воспримут родственники Меган Маркл, ведь еще совсем недавно они не упускали возможности выступить в критикой в адрес супруги принца Гарри. В частности, сестра Меган неоднократно упрекала ее в нежелании общаться с отцом.

Напомним, свадьба принца Гарри и теперь уже бывшей актрисы Меган Маркл прошла в Виндзорском замке в мае этого года. За два месяца до церемонии венчания, состоявшейся в часовне Святого Георгия, американка стала представительницей англиканства. В день свадьбы королева даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских.

В апреле этого года появился на свет третий ребенок старшего брата принца Гарри - Уильяма. Кейт Миддлтон подарила ему мальчика. Малыш является пятым в линии престолонаследия. Перед ним находятся сейчас дед принц Чарльз, отец, брат и сестра.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»Кокорин и Мамаев содержатся в карантинных камерах «Бутырки»
На Майорке три человека пропали без вести во время наводненияНа Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
Хейли уходит с поста постпреда США при ООНХейли уходит с поста постпреда США при ООН
Защита Трампа добивается отклонения иска бывшей порноактрисыЗащита Трампа добивается отклонения иска бывшей порноактрисы
Под украинским Черниговом гремят взрывы на военном складеПод украинским Черниговом гремят взрывы на военном складе

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 784


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru