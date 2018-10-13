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Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца
17:31
Фото: vokrug.tv
В Великобритании официально объявлено о радостном событии в семье младшего внука королевы герцога Сассекского Гарри и его супруги Меган Маркл - они ожидают первенца.
Как указывается в сообщении Кенсингтонского дворца, мальчик или девочка появится на свет весной следующего года.
Предполагается, что принц Гарри и его супруга станут родителями весной 2019 года. Объявив об этом знаменательном событии, представители королевской семьи отметили, что герцог и герцогиня Сассекские высоко оценили поддержку, полученную от людей со всего света, когда состоялось их венчание. Теперь они с радостью делятся новой радостной новостью с общественностью.
В зарубежных СМИ теперь появились предположения о том, как новость воспримут родственники Меган Маркл, ведь еще совсем недавно они не упускали возможности выступить в критикой в адрес супруги принца Гарри. В частности, сестра Меган неоднократно упрекала ее в нежелании общаться с отцом.
Напомним, свадьба принца Гарри и теперь уже бывшей актрисы Меган Маркл прошла в Виндзорском замке в мае этого года. За два месяца до церемонии венчания, состоявшейся в часовне Святого Георгия, американка стала представительницей англиканства. В день свадьбы королева даровала им титулы герцога и герцогини Сассекских.
В апреле этого года появился на свет третий ребенок старшего брата принца Гарри - Уильяма. Кейт Миддлтон подарила ему мальчика. Малыш является пятым в линии престолонаследия. Перед ним находятся сейчас дед принц Чарльз, отец, брат и сестра.
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