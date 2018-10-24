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В вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехнике


24.10.2018 13:18
В вещах Рослякова найдены материалы по химии и пиротехникеФото: compromat.ws

Среди личных вещей Владислава Рослякова, устроившего неделю назад в Керченском политехническом колледже, обнаружена флешка с материалами по химии и пиротехнике, передает РИА Новости.

Со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах уточняется, что в книгах не было инструкций по изготовлению взрывных устройств.

Собеседник агентства выразил сомнения в том, что Владислав Росляков мог изготовить бомбу, пользуясь материалами, найденными на флешке.

Ранее в прессе широко распространились публикации о "сотнях инструкций" по созданию взрывных устройств, которые якобы были найдены в электронном виде среди вещей керченского стрелка. Отмечалось, что молодой человек также располагал скриншотами из компьютерной игры DOOM и фотографиями здания колледжа, которые были сделаны с различных сторон.

Напомним, до этого сообщалось о том, как незадолго до нападения Росляков сжигал личные вещи на пустыре, где тренировался. В числе уничтоженных им материалов входила, в частности, литература религиозного содержания. Правоохранители обнаружили на поле сожженный телефон и ноутбук. Специалисты сейчас пытаются восстановить имевшиеся на них сведения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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