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Читинец, задержанный по подозрению в убийстве школьницы, не признается в содеянном


10:40
Читинец, задержанный по подозрению в убийстве школьницы, не признается в содеянномФото: zab.ru

В Чите отказывается давать признательные показания мужчина, задержанный по подозрению в убийстве двенадцатилетней школьницы.

Как передает РИА Новости, фигурант дела убежден, что следователи якобы хотят повесить на него чужое преступление.

По версии следствия, работник автостоянки, в прошлом судимый за изнасилование несовершеннолетней, может оказаться причастным не только к гибели девочки, найденной накануне, но и другим преступлениям. Однако подозреваемый в ходе допроса заявил, что не понимает, почему к нему пришли полицейские.

Судя по кадрам, размещенным в официальном канале СКР в YouTube, мужчина во время разговора с оперативниками не выражал никаких эмоций. По его словам, он знает лишь, что "потерялась девчонка — и все". Что у него сотрудники правоохранительных органов, он якобы не знает, а также уверен, что на него хотят "повесить преступление".

Следователи задавали подозреваемому вопросы о телефоне, который принадлежал убитой школьнице и был найден на стоянке. По словам мужчины, чей это телефон, он не знает, а фотографии в нем — его, так как он уже вставил свою флеш-карту. Вместе с тем, представители СУ СКР по Забайкалью подчеркивают, что в отношении подозреваемого уже имеется немало доказательств, указывающих на его причастности к гибели ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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