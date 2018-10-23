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Читинец, задержанный по подозрению в убийстве школьницы, не признается в содеянном
10:40
Фото: zab.ru
В Чите отказывается давать признательные показания мужчина, задержанный по подозрению в убийстве двенадцатилетней школьницы.
Как передает РИА Новости, фигурант дела убежден, что следователи якобы хотят повесить на него чужое преступление.
По версии следствия, работник автостоянки, в прошлом судимый за изнасилование несовершеннолетней, может оказаться причастным не только к гибели девочки, найденной накануне, но и другим преступлениям. Однако подозреваемый в ходе допроса заявил, что не понимает, почему к нему пришли полицейские.
Судя по кадрам, размещенным в официальном канале СКР в YouTube, мужчина во время разговора с оперативниками не выражал никаких эмоций. По его словам, он знает лишь, что "потерялась девчонка — и все". Что у него сотрудники правоохранительных органов, он якобы не знает, а также уверен, что на него хотят "повесить преступление".
Следователи задавали подозреваемому вопросы о телефоне, который принадлежал убитой школьнице и был найден на стоянке. По словам мужчины, чей это телефон, он не знает, а фотографии в нем — его, так как он уже вставил свою флеш-карту. Вместе с тем, представители СУ СКР по Забайкалью подчеркивают, что в отношении подозреваемого уже имеется немало доказательств, указывающих на его причастности к гибели ребенка.
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