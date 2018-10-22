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В Чите убита 12-летняя школьница
07:35
Фото: livejournal.com
Пропавшая в Чите двенадцатилетняя школьница найдена убитой, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.
Полицейским уже удалось установить личность подозреваемого.
Ребенок пропал в минувшую пятницу, 19 октября. Девочка вышла из дома, направившись в школу, однако так и не появилась на занятиях. Поисковые мероприятия продолжались в течение четырех суток, в них было задействовано более тысячи сотрудников правоохранительных органов. Полицейским активно помогали волонтеры и неравнодушные местные жители.
В результате тело девочки со следами насильственной смерти было найдено на территории автостоянки. Именно там проживал и работал 45-летний подозреваемый в убийстве школьницы.
Ранее в региональном СУ СКР заявили об установлении предполагаемого убийцы ребенка. К настоящему времени мужчина, вероятно причастный к гибели девочки, задержан. Расследование продолжается.
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