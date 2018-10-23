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Канал «Россия 1» провел прямой эфир со студенткой, погибшей в керченском колледже
23.10.2018 19:26
Фото: vgoroden.ru
Ведущие программы "60 минут", вышедшей в эфир канала "Россия 1" после трагедии в Керчи, говорили с девушкой, которая якобы стала очевидицей произошедшего.
Позже выяснилось, что в действительности Алина Керова, учившаяся на втором курсе политехнического колледжа, была убита во время нападения.
Шокирующее несоответствие, допущенное редакторами канала, первыми заметили авторы проекта Fake News на "Дожде". Выяснив, что студентка с таким именем и фамилией стала одной из жертв трагедии в Керчи, они разместили соответствующий материал на YouTube.
Алина Керова появилась в официальных списках погибших через несколько часов после того, как с ней беседовала ведущая Ольга Скабеева. Выведя девушку в прямой эфир, она расспрашивала ее о том, что происходило в колледже. Позже журналистам "Дождя" удалось связаться с одногруппницей погибшей Алины Керовой. Как заявила Виктория Жукова, голос, звучавший в программе "60 минут", отличается от того, как говорила ее знакомая. Кроме того, в учебном заведении больше нет студенток с такими же личными данными, заверила Жукова.
Скабеева, прокомментировав случившееся, призвала воздерживаться от "эмоциональных, скоропалительных выводов" и сказала, что журналистам лучше выяснить обстоятельства у выведенной в эфир девушки и всех, кто организовывал это прямое включение.
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