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В Афганистане при подрыве мины погибли 11 человек
21.10.2018 14:56
Фото: vk.me
В Афганистане одиннадцать человек погибли в результате взрыва мины, передает ТАСС.
Среди жертв инцидента, случившегося на востоке страны, женщина и шестеро детей. Количество раненых уточняется.
Со ссылкой на региональные СМИ сообщается, что ЧП случилось на территории афганской провинции Нангархар, расположенной в восточной части страны. Взрывное устройство, заложенное рядом с дорогой, сработало, когда проезжала машина.
Цитируя источники в руководстве провинции, телевизионный канал 1TV сообщает о гибели одиннадцати человек. В числе жертв инцидента - женщина и шестеро детей.
Ранее стало известно о серии взрывов, которые произошли в Афганистане на избирательных участках во время парламентских выборов. По данным местных властей, погибли как минимум двадцать восемь человек погибли, не менее ста пострадали.
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