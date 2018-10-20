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В Афганистане при взрывах во время парламентских выборов погибли не менее 28 человек
20.10.2018 22:31
Фото: ykt.ru
В Афганистане как минимум двадцать восемь человек погибли в результате серии взрывов, случившихся на избирательных участках во время парламентских выборов, передает ТАСС.
По предварительным данным, ранения получили не менее ста человек.
В субботу, 20 октября, в стране проходят выборы в Народную палату (нижняя палата) Национальной ассамблеи (парламент). Как заявил глава МВД республики Ваис Ахмед Бармак, несмотря на существенно усиленные меры по обеспечению безопасности, в стране было зафиксировано около двухсот взрывов и подобного рода терактов, организованных рядом с участками для голосования.
Министр, выступив в эфире телевизионного канала Tolo News. заявил о том, что жертвами инцидентов стали не менее семнадцати мирных жителей, десять полицейских и один военный. Пострадали в результате взрывов более восьмидесяти гражданских лиц и семнадцать силовиков. По словам Бармак, за прошедший день в МВД было принято свыше полутора тысяч жалоб от граждан, которые сообщали об угрозах.
Вместе с тем, информационное агентство Pajhwok передает о более чем сорока погибших и свыше двухсот раненых.
Ранее стало известно о приведении в режим повышенной готовности силовых структур. Защиту избирателей сегодня обеспечивают свыше семидесяти тысяч сотрудников МВД и военных, призванные не допустить нападений со стороны радикалов "Талибана" (деятельность движения в РФ признана экстремистской и официально запрещена), которые настроены резко против выборов.
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