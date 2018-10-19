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Родные керченского стрелка не обращались в морг по поводу тела
16:06
Фото: tvzvezda.ru
Родственники керченского стрелка пока не обращались в морг, чтобы забрать его тело, передает РИА Новости
Место и время похорон Владислава Рослякова, совершившего массовое убийство, зависит от родителей юноши. Однако это случится лишь после завершения следственных действий.
Как заявил замглавы горадминистрации Дилявер Мельгазиев, родители молодого человека. расстрелявшего студентов и преподавателей Керченского политехническом колледжа, пока не обращались в морг по поводу того, когда можно забрать тело.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Владислава Рослякова могут похоронить в специальном секторе городского кладбища, предназначенном для безродных. Однако местные власти заявили, что вопрос будет зависеть от родственников. Известно лишь, что похороны керченского стрелка пройдут не раньше, чем через две недели - предполагается, что такой срок необходим для проведения всех экспертиз.
В минувшую среду, 17 октября, учащийся 4-го курса Керченского политехнического колледжа принес в учебное заведение оружие и кустарно изготовленную бомбу, которую привел в действие. После этого Росляков начал расстреливать подростков и педагогов, перемещаясь по зданию колледжа. Затем он нанес себе смертельное ранение в помещении библиотеки, где и было найдено его тело.
Согласно официальным данным, в результате нападения погиб двадцать один человек, в том числе шестнадцать студентов. В больницах остаются сорок пять раненых, состояние некоторых из них врачи оценивают как стабильно тяжелое.
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