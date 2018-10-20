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В Азовском море, где разбился Л-39, нашли человеческие останки
20.10.2018 18:15
Фото: 1tv.ru
В Азовском море в районе крушения самолета Л-39 обнаружили фрагменты тела, передает ТАСС.
На месте происшествия сейчас активно продолжается поисковая операция.
Со ссылкой на источник в авиационных кругах сообщается, что в районе крушения самолета найдены два фрагмента тела. Ранее там были обнаружены порядка пятидесяти обломков воздушного судна, которые уже извлекли из воды. Операция по поиску сейчас активно продолжается.
Самолет Л-39 с двумя пилотами на борту разбился, когда осуществлял плановый учебно-тренировочный полет. Предположительно, причиной аварии, случившейся в минувший четверг, 18 октября, могла стать некая техническая неисправность. ЧП случилось примерно в 17 часов по московскому времени, когда самолет находился в небе над станицей Должанская. К предполагаемому месту падения сразу же были направлены сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось об обнаружении живым одного из пилотов, однако позднее распространились сведения о том, что в Минобороны эту информацию не подтвердили.
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