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Найден живым один из пилотов упавшего в море Л-39
19.10.2018 22:38
Фото: livejournal.com
Спасателям удалось найти живым одного из пилотов самолета Л-39, потерпевшего накануне крушение на Кубани.
Как передает агентство "Интерфакс", успевший катапультироваться летчик получил травмы, однако угрозы жизни нет.
Согласно имеющимся данным, второму пилоту, предположительно, не удалось вовремя катапультироваться из-за отказа техники.
Ранее представители российского Минобороны заявили о крушении в Краснодарском крае учебного самолета Л-39. По информации ведомства, выполнявшее плановый учебно-тренировочный полет воздушное судно упало в Азовское море. Отмечалось, что полет осуществлялся без боекомплекта.
ЧП случилось примерно в 17 часов по московскому времени, когда самолет находился в небе над станицей Должанская. К предполагаемому месту падения сразу же были направлены сотрудники экстренных служб.
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