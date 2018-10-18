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Керченского стрелка похоронят через две недели после жертв трагедии


09:46
Керченского стрелка похоронят через две недели после жертв трагедииФото: peopleglob.ru

Жертв трагедии в Керчи похоронят на центральной аллее городского кладбища, передают российские СМИ.

При этом Владислава Рослякова, который расстрелял  студентов и преподавателей политехнического колледжа, похоронят в секторе для безродных.

Похороны керченского стрелка состоятся через две недели после того, как пройдут траурные церемонии погибших. Могила будет находиться отдельно от убитых, в секторе для безродных, информирует Telegram-канал.

Вместе с тем, представители властей Керчи заявили о том, что место для могилы Рослякова предстоит выбирать его родным, сообщает ТАСС.

Согласно последним данным, жертвами инцидента стал двадцать один человек, десятки пострадали в результате взрыва и стрельбы. Накануне скончалась одна из раненых, несовершеннолетняя девушка, которую пытались доставить на лечение в Москву.

По данным ТАСС, в столичном центре имени Вишневского прооперировали двух пострадавших в колледже в Керчи. Состояние обеих пациенток московские врачи сейчас оценивают как стабильно тяжелое. Всего в Москву из Керчи вчера были доставлены девять раненых. По словам главы российского Минздрава Вероники Скворцовой, у пострадавших диагностированы травмы и проникающие раны, а также переломы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

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