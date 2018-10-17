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Путин назвал причины трагических событий в Керчи
16:29
Фото: e-news.su
Трагические события в Керчи случились, в частности, из-за глобализации, которая продолжается через интернет, заявил глава российского государства Владимир Путин.
По словам президента РФ, на сегодняшний день в социальных сетях имеется много контента, весьма вредного для молодого поколения.
Владимир Путин заговорил на тему происшествия в Политехническом колледже в Керчи во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". По словам главы государства, причиной этих трагических событий можно считать, в частности, глобализацию, которая происходит посредством интернета и социальных сетей.
В интернете содержится много информации, вредной для молодого поколения, подчеркнул российский президент. По его словам, после инцидентов в образовательных учреждениях в США в социальных сетях "целые сообщества созданы" и это происходит вследствие недостаточно активной глобальной реакции на меняющуюся обстановку, включая условия виртуальное пространство.
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