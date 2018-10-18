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В Испании оправданы 17 человек, обвиненные в связях с русской мафией
09:21
Фото: volyninfo.com
В Испании завершились судебные слушания по делу семнадцати человек, которые обвинялись в связях с русской мафией.
Фигурантам, в частности, инкриминировалось отмывание денег.
По данным агентства "Интерфакс", вердикт по так называемому громкому делу русской мафии был вынесен Национальным судом Испании. Согласно приговору, всех фигурантов, подозреваемых ранее в отмывании денег, полученных преступным путем, признали невиновными.
В числе тех, кто предстал перед судом, был депутат Госдумы Владислав Резник, а также наши соотечественники Диана Гиндин и Кирилл Ильин, рассказал адвокат Александр Гофштейн. По словам юриста, представлявшего интересы Резника, испанский суд постановил, что материалы, которые представили следователи, не способны подтвердить предъявленное обвинение. В результате оно было признано полностью голословным.
Кроме того, незаконными были признаны задержание и аресты нескольких обвиняемых, а также ограничительные меры, наложенные на их имущество.
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