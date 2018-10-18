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Жертвами нападения в Керчи стали 20 человек
18.10.2018 14:01
Фото: vk.me
До двадцати человек увеличилось количество погибших в результате трагического происшествия в Керчи, передает РИА Новости.
Со ссылкой на представителей городской администрации сообщается, что тела всех погибших к настоящему времени опознаны.
В числе жертв нападения - пятнадцать учащихся, включая шесть несовершеннолетних, и пятеро работников образовательного учреждения.
По словам заместителя главы горадминистрации Керчи Дилявера Мельгазиева, местные власти не планируют после ЧП закрывать учебные заведения. Вместе с тем, предполагается усилить охрану детских садов и школ. Туда будут направлены сотрудники Росгвардии. Деятельность колледжа, студент которого расстрелял учащихся и устроил взрыв в здании, будет временно приостановлена, заявил представитель местного руководства.
Как уже сообщалось, учащийся четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков накануне пришел в образовательное учреждение с самодельной бомбой и оружием. Восемнадцатилетний юноша, мотивы действий которого сейчас пытаются установить специалисты, устроил взрыв и открыл стрельбу по подросткам в здании колледжа. Затем он нанес себе смертельное ранение.
Установлено, что Росляков ранее смог получить разрешение на хранение оружия, благополучно пройдя медосмотр, в том числе, проверку у психиатра.
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