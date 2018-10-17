|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
НАК: Керченский студент не скрывал, что увлекается созданием бомб
11:05
Фото: rl0.ru
В НАК рассказали об опасных увлечениях керченского стрелка.
Ранее в СМИ также появились сообщения о том, что молодой человек перед тем, как совершить преступление, тщательно "очистил" собственный компьютер.
По последним данным, в больницы Крыма после инцидента были доставлены тридцать девять раненых. Местные власти официально подтвердили сведения о том, что жертвами нападения стали тринадцать человек. Четверокурсник, устроивший бойню в учебном заведении, покончил с собой.
Первоначально сообщалось о подрыве некого кустарно изготовленного устройства, в связи с чем приоритетной стала
версия о теракте. Однако позднее, когда эксперты более детально провели исследование тел погибших, выяснилось, что причиной их смерти стали огнестрельные ранения. Уголовное дело переквалифицировали на статью о массовом убийстве, совершенным общественно опасным способом.
Как рассказал в эфире Первого канала представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев, студент, устроивший стрельбу и взрыв в Политехническом колледже Керчи, в прошлом создавал взрывные устройства и не скрывал эти сведения. Молодой человек даже пытался хвастаться своими навыками среди своего окружения, отметил Киселев.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|