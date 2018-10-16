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СМИ: В Керчи до 18 человек возросло число жертв взрыва в колледже
16:20
Фото: rl0.ru
До восемнадцати человек увеличилось количество погибших при взрыве в керченском колледже.
Как передают российские СМИ, ранения получили порядка пятидесяти человек. Большинство пострадавших - учащиеся образовательного учреждения.
По данным ряда источников, речь может идти о теракте. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция. После случившегося Крымский главк МЧС объявил в Керчи о введении режима ЧС. Врачи призывают местное население сдавать кровь для раненых.
Как сообщает агентство "Интерфакс", кустарно изготовленное взрывное устройство мог привести в действие один из студентов. Тело четверокурсника было найдено в библиотеке, расположенной на втором этаже здания колледжа. Мотивы его действий выясняются.
Согласно предварительно полученной информации, молодой человек, предположительно, являющийся виновником ЧП, скончался от ранений, которые нанес себе сам.
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