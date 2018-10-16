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На Байкале нашли лодку рыбаков, пропавших четыре дня назад
06:59
Фото: livejournal.com
В ходе поисково-спасательной операции найдена лодка "Обь", на которой трое мужчин ранее отправились в плавание по озеру Байкал и попали в шторм.
Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", судьба рыбаков по сей день остается неизвестной.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщается, что перевернутую и затопленную по киль лодку нашли на расстоянии километра от населенного пункта Шарыжалгай (Кругобайкальская железная дорога). Сигнал спасателям был передан от местных жителей, которые активно принимают участие в поисках пропавших рыбаков. К месту обнаружения лодки сразу же направились сотрудники ведомства.
Установлено, что бортовой номер лодки совпадает с той, на которой находились пропавшие рыбаки. Кроме того, внутри были обнаружены личные вещи, снасти для рыбалки и спасательные жилеты. Предположительно, лодка могло в считанные секунды перевернуть из-за удара волны либо мощного порыва ветра.
Поиски жителей поселка Листвянка Иркутской области, отправившихся на ночную рыбалку в ночь на 11 октября, активно продолжаются, отметили в ведомстве.
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