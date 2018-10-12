ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
На Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
В Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки
В Узбекистане 7 человек погибли в аварии с участием самосвала
В Узбекистане 7 человек погибли в аварии с участием самосвала
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Лавров: Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом полеЛавров: Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом поле
На Байкале пропала лодка с тремя рыбакамиНа Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
Американскую модель расстреляли за рулем машиныАмериканскую модель расстреляли за рулем машины
Саратовскую чиновницу сняли с поста за слова о том, как хорошо жить на 3,5 тысячи рублейСаратовскую чиновницу сняли с поста за слова о том, как хорошо жить на 3,5 тысячи рублей
В Танзании похитили самого молодого миллиардера АфрикиВ Танзании похитили самого молодого миллиардера Африки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь октября" с POLARIS на MyCharm.ru
Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"Цесарка с абрикосами, "Якутский" пирог с омулем, мятный квас и медовые тыквенные лепестки: что попробовать на фестивале "Золотая осень"
Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?Сказкотерапия: Как убрать напряжение в отношениях с детьми?
Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками


12.10.2018 17:00
На Байкале пропала лодка с тремя рыбакамиФото: livejournal.com

В Иркутской области в связи с наступлением темноты приостановлена поисково-спасательная операция на юге озера Байкал, которая была начата после пропажи катера с тремя рыбаками. Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", спасатели за сегодняшний день успели обследовать часть водоема на вертолете и плавсредствах.

Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС отмечается, что поисково-спасательная операция возобновится с наступлением светлого времени суток. В субботу, отметили в ведомстве, в ней будут также задействованы по меньшей мере два скоростных катера и вертолет Ми-8. Кроме того, решается вопрос о расширении зоны поисков.

Старостам населенных пунктов, расположенных на берегах Байкала, ранее разослали телефонограммы - местное население просят сразу же сообщить в МЧС, если будут найдены какие-либо предметы с лодки либо пропавшие рыбаки.

Накануне вечером, примерно в 22 часа по местному времени из поселка Листвянка на рыбалку отправились трое мужчин. Предполагалось, что они возвратятся ранним утром, однако ночью на Байкале резко усилился ветер. Скорость порывов могла достигать пятнадцати метров в секунду.

Учитывая метеорологическую обстановку, спасатели полагают, что лодку с рыбаками могло отнести к противоположному берегу - к селу Посольское, расположенное на территории Бурятии.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Амурской области мост рухнул на участок Транссиба В Амурской области мост рухнул на участок Транссиба
СМИ Израиля выяснили, кому предстоит управлять российскими С-300 в СирииСМИ Израиля выяснили, кому предстоит управлять российскими С-300 в Сирии
Видео: убийство «мисс Багдад» засняли уличные камерыВидео: убийство «мисс Багдад» засняли уличные камеры
На Майорке три человека пропали без вести во время наводненияНа Майорке три человека пропали без вести во время наводнения
СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве болгарской журналисткиСМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве болгарской журналистки

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 783


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru