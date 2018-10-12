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На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
12.10.2018 17:00
Фото: livejournal.com
В Иркутской области в связи с наступлением темноты приостановлена поисково-спасательная операция на юге озера Байкал, которая была начата после пропажи катера с тремя рыбаками. Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", спасатели за сегодняшний день успели обследовать часть водоема на вертолете и плавсредствах.
Со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС отмечается, что поисково-спасательная операция возобновится с наступлением светлого времени суток. В субботу, отметили в ведомстве, в ней будут также задействованы по меньшей мере два скоростных катера и вертолет Ми-8. Кроме того, решается вопрос о расширении зоны поисков.
Старостам населенных пунктов, расположенных на берегах Байкала, ранее разослали телефонограммы - местное население просят сразу же сообщить в МЧС, если будут найдены какие-либо предметы с лодки либо пропавшие рыбаки.
Накануне вечером, примерно в 22 часа по местному времени из поселка Листвянка на рыбалку отправились трое мужчин. Предполагалось, что они возвратятся ранним утром, однако ночью на Байкале резко усилился ветер. Скорость порывов могла достигать пятнадцати метров в секунду.
Учитывая метеорологическую обстановку, спасатели полагают, что лодку с рыбаками могло отнести к противоположному берегу - к селу Посольское, расположенное на территории Бурятии.
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