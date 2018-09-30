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В Индонезии селевым потоком накрыло поселок: могли погибнуть около 2 тысяч человек
07:38
Фото: sochi-express.ru
В Индонезии по меньшей мере две тысячи человек могли погибнуть при сходе селевых потоков.
По данным ТАСС, под лавой, которая образовалась в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами, мог оказаться целый населенный пункт.
На индонезийском острове Сулавеси мог полностью быть уничтожить населенный пункт с двумя тысячами жителей. Как пишет сегодня газета The Jakarta Post, цитируя рассказы очевидцев, поселок располагается к югу от административного центра провинции Центральный Сулавеси - города Палу.
Как рассказала спасшаяся семья, успевшая вовремя покинуть поселок, практически весь населенный пункт оказался под потоками лавы, которая образовалась в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами.
Отмечается, что на протяжении более двух суток не удается связаться с жителями поселка. По предварительным данным, там могло находиться от тысячи до двух тысяч человек.
В статье со ссылкой на экстренные службы отмечается, что угроза нависла и над другими селениями, которые расположены в окрестностях Палу. Местные власти высказывают опасения, что количество погибших от стихийного удара в будущем может существенно увеличиться.
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