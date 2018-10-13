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Нурмагомедов вызывает на бой Мейвезера
12:21
Фото: primenewsghana.com
Обладатель чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов решил вызвать на поединок американского боксера, бронзового призера Олимпийских игр Флойда Мейвезера-младшего, передает РИА Новости.
Напомним, в последнем своем поединке американец техническим нокаутом одержал победу над бойцом UFC Конором Макгрегором, который неделю назад потерпел поражение в поединке с дагестанцем.
Как заявил Хабиб Нурмагомедов, он готов выйти на ринг против Флойда-Мейвезера-младшего, чтобы проверить, чего стоят его пятьдесят побед против двадцати семи выигрышей россиянина.
Нурмагомедов отметил, что ни один из них еще не проигрывал, но "в джунглях может быть только один король". При этом россиянин выразил уверенность в своем превосходстве, ведь именно ему удалось "легко свалить Макгрегора", а у американца это не получилось.
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