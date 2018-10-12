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СМИ: Анкара располагает записью убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве
12.10.2018 21:39
Фото: hournews.net
Анкара располагает видеоматериалом, который свидетельствует об убийстве журналиста Хашкаджи, передают зарубежные СМИ.
Отмечается, что преступление могло быть совершено в саудовском консульстве в Стамбуле.
Турецкие власти имеют в распоряжении видео- и аудиозаписи, которые могут подтвердить гибель оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает The Washington Post, корреспондента убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Со ссылкой на источники в руководстве Турции и Соединенных Штатов отмечается, что на записях можно различить, как Хашкаджи задерживают сотрудники саудовской службы безопасности. Это происходит 2 октября, когда журналист явился в дипмиссию для оформления документов, которые были нужны для подготовки к предстоящей свадьбе. Как утверждается в публикации, Хашкаджи был убит, после чего его тело расчленили.
Как свидетельствуют аудиоматериалы, перед расправой журналиста допрашивали и даже пытали.
Источники The Washington Post полагают, что в Анкаре с большой осторожностью намерены рассматривать вопросы. связанные с возможным распространением записей. Турецкие власти не намерены раскрывать схемы слежки за иностранцами, однако представители руководства страны уже поделились сведениями о имеющихся материалах с американской администрацией.
Напомним, на прошлой неделе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил о том, что берет на контроль расследование исчезновения оппозиционного саудовского журналиста. В начале октября Джамаль Хашкаджи пропал, отправившись в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста ждала его около здания - ее в дипмиссию пустить отказались. Проведя там пять часов, она обратилась к сотрудникам консульства с вопросом. В ответ девушке заявили, что Хашкаджи уже покинул здание и ждать его не стоит.
Ранее также стало известно об опасениях, которые испытывал журналист перед перед визитом в генконсульство. Хашкаджи даже просил невесту информировать власти Турции и турецко-арабскую ассоциацию СМИ, если он вдруг задержится в здании дипмиссии.
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