|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На военном складе под Черниговом вновь слышны взрывы
13.10.2018 22:34
Фото: fototelegraf.ru
На Украине вновь начали детонировать боеприпасы на арсенале под Черниговском.
Как передает ТАСС, на территории военного склада сейчас продолжают работать аэроразведка и спецтехника.
Согласно официальным данным украинской Госслужбы по ЧС, сегодня около полудня снова начали детонировать боеприпасы на арсенале, расположенном близ города Ичня под Черниговском. Уточняется, что речь идет об единичных взрывах. Ранее в Минобороны Украины заявили об одном взрыве, который был зафиксирован в первой половине дня.
В настоящее время на территории арсенала продолжают работу специалисты, задействована спецтехника и аэроразведка. После того, как удалось расчистить железнодорожные пути, пожарный поезд приступил к подаче воды к местам тушения.
Напомним, взрывы на военном складе под Черниговом начали происходить в ночь на 9 октября. Экстренная эвакуация затронула порядка десяти тысяч человек. В радиусе двадцати километров от арсенала временно приостановили движение автомобильного и железнодорожного транспорта, закрыли и воздушное пространство.
Позже стало известно, что более шестидесяти человек были вынуждены обратиться за помощью к медикам в результате отравления продуктами горения. Правоохранительные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к службе военнослужащего, которое повлекло тяжкие последствия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|