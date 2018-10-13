Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На военном складе под Черниговом вновь слышны взрывы

13.10.2018 22:34

Фото: fototelegraf.ru



На Украине вновь начали детонировать боеприпасы на арсенале под Черниговском.



Как передает ТАСС, на территории военного склада сейчас продолжают работать аэроразведка и спецтехника.



Согласно официальным данным украинской Госслужбы по ЧС, сегодня около полудня снова начали детонировать боеприпасы на арсенале, расположенном близ города Ичня под Черниговском. Уточняется, что речь идет об единичных взрывах. Ранее в Минобороны Украины заявили об одном взрыве, который был зафиксирован в первой половине дня.



В настоящее время на территории арсенала продолжают работу специалисты, задействована спецтехника и аэроразведка. После того, как удалось расчистить железнодорожные пути, пожарный поезд приступил к подаче воды к местам тушения.



Напомним, взрывы на военном складе под Черниговом начали происходить в ночь на 9 октября. Экстренная эвакуация затронула порядка десяти тысяч человек. В радиусе двадцати километров от арсенала временно приостановили движение автомобильного и железнодорожного транспорта, закрыли и воздушное пространство.



Позже стало известно, что более шестидесяти человек были вынуждены обратиться за помощью к медикам в результате отравления продуктами горения. Правоохранительные органы по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о небрежном отношении к службе военнослужащего, которое повлекло тяжкие последствия.





Автор: Злата Богатова

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