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Под украинским Черниговом гремят взрывы на военном складе


08:43
Под украинским Черниговом гремят взрывы на военном складеФото: fototelegraf.ru

На Украине минувшей ночью начали происходить взрывы на военном складе, передает РИА Новости.

Сведения об инциденте, случившемся под Черниговом, уже подтвердили официальные представители Вооруженных сил Украины.

Как стало известно, примерно в три часа ночи начали греметь взрывы на военном складе, расположенном неподалеку от города Ичня. В официальном сообщении отмечается, что общая территория арсенала, где произошло ЧП, составляет более 682 гектара, включая свыше 400 гектара технической территории.

Масштабы взрыва и все обстоятельства инцидента выясняются. Сведений о раненых на данный момент не поступало.

В украинской Госслужбе по ЧС рассказали о проведении экстренной эвакуации, которая коснулась примерно десяти тысяч человек. В настоящее время ведомство уже развернуло штаб ликвидации последствий случившегося.

По данным украинских СМИ, автомобильное и железнодорожное движение было временно приостановлено в радиусе двадцати километров от военного склада, закрыто и воздушное пространство. По всей территории Черниговской области, а также вдоль границы с РФ введены ограничительные меры.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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