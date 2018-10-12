Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Владелец отеля в Лазаревском признал вину в гибели ребенка, который провалился в ливневую канаву

12.10.2018 22:30

Фото: sochi-informburo.ru



В гибели ребенка, упавшего во время сильного дождя в ливневую канаву и унесенного потоком воды, обвинили владельца гостиницы, рядом с которой произошла трагедия.



Как установили следователи, во время строительства были нарушены нормативы, и это могло сыграть роковую роль.



По данным следственных органов региона, владелец отеля в Лазоревском, где останавливался погибший мальчик и его бабушка, нарушил строительные требования. В частности, перед гостиницей была самовольно установлена бетонная плита для удобного прохода. Расположенная прямо над ливневой канализацией, она не была оборудована ни перилами, ни какими-либо ограждениями. Кроме того, в оголовке канавы не имелось специальных решеток.



Собственник отеля, которому ранее предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), уже признал свою вину, отметили представители ведомства.



В ходе расследования также было установлено, что участок ливневой канализации, где случилась трагедия, перестраивали. Предполагалось, что желоб будет закрыт специальным щитом, однако 3 августа, когда погиб ребенок, его там не было.



Как уже сообщалось, ЧП случилось на улице Октябрьской в поселке Лазаревском, когда семилетний мальчик во время сильного дождя провалился в ливневую канаву. Она была переполнена водой, поэтому ребенок, вероятно, даже ее не заметил. Мальчик сразу же ушел под воду, после чего его затащило под бетонную плиту. Затем ребенка потоком воды унесло в море. Позже тело погибшего мальчика обнаружили водолазы в районе русла реки Свирка.



Автор: Злата Богатова

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