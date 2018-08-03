Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сочи погиб мальчик, унесенный в море из ручья

3.8.2018 20:06

Фото: centre-sochi.ru



Мальчик, которого унесло в море в районе поселка Лазаревского, погиб, передает ТАСС. Ранее в следственных органах региона рассказали о том, что ребенок упал в ливневую канаву. Несмотря на все попытки бабушки спасти внука, его сразу же унесло течением.



В ходе начатых поисков было найдено тело мальчика, заявили в региональном СУ СКР. По факту трагедии сейчас проводит проверку следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления ведомства.



ЧП случилось вечером минувшей пятницы, когда ребенок оказался в ливневой канаве. Бабушка, которая в тот момент находилась рядом, пыталась спасти внука. Однако женщине, несмотря на все ее усилия, не удалось спасти ребенка. Быстрым сильным течением его из ручья унесло в море.



Отмечается, что сигнал в экстренные службы поступил около 13:50 по московскому времени от очевидцев. К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели Лазаревского подразделения. Две группы вели поиск в море и с берега.



В последние дни в районе ЧП, согласно данным синоптиков, отмечался сильный дождь с грозами и выпадением града. Порывы шквалистого ветра усиливались до двадцати двух метров в секунду. Кроме того, на участке Магри-Веселое сохраняется опасность образования смерчей.



Автор: Злата Богатова

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