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В Сочи погиб мальчик, унесенный в море из ручья
3.8.2018 20:06
Фото: centre-sochi.ru
Мальчик, которого унесло в море в районе поселка Лазаревского, погиб, передает ТАСС. Ранее в следственных органах региона рассказали о том, что ребенок упал в ливневую канаву. Несмотря на все попытки бабушки спасти внука, его сразу же унесло течением.
В ходе начатых поисков было найдено тело мальчика, заявили в региональном СУ СКР. По факту трагедии сейчас проводит проверку следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления ведомства.
ЧП случилось вечером минувшей пятницы, когда ребенок оказался в ливневой канаве. Бабушка, которая в тот момент находилась рядом, пыталась спасти внука. Однако женщине, несмотря на все ее усилия, не удалось спасти ребенка. Быстрым сильным течением его из ручья унесло в море.
Отмечается, что сигнал в экстренные службы поступил около 13:50 по московскому времени от очевидцев. К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели Лазаревского подразделения. Две группы вели поиск в море и с берега.
В последние дни в районе ЧП, согласно данным синоптиков, отмечался сильный дождь с грозами и выпадением града. Порывы шквалистого ветра усиливались до двадцати двух метров в секунду. Кроме того, на участке Магри-Веселое сохраняется опасность образования смерчей.
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