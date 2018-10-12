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Американскую модель расстреляли за рулем машины


12.10.2018 13:45
Американскую модель расстреляли за рулем машиныФото: sputniknews-uz.com

В Соединенных Штатах убита 28-летняя модель Келси Квейл, передают американские СМИ.

Полиция Джорджии, где произошел инцидент, рассматривает несколько версий.

В девушку стреляли, когда она вела машину, передает телевизионный канал Fox 5 Atlanta. Ранним утром, когда Келси Квейл ехала на работу, ее атаковали неизвестные. После того, как одна из пуль попала в шею модели, потерявший управление автомобиль выехал на встречную полосу, спровоцировав крупную аварию.

Машина Квейл врезалась сразу в три автомобиля, отмечают американские СМИ. Врачи обнаружили, что девушка ранена, лишь после того, как в больницу доставили пострадавших в ДТП.  Отмечается, что в момент поступления в больницу модель была еще жива. Однако родственники, узнав о том, что после ранения у Квейл произошли необратимые повреждения мозга, выразили намерение отключить ее от аппаратов.

Согласно одной из версий, в девушку могли стрелять после случайного конфликта на дороге с другим водителем. Кроме того, полицейские не исключают, что машину модели обстреляли случайно.

Ранее в Сети распростраился видеоматериал, на кадрах которого запечатлена расправа над Тарой Фарес. обладательницу титула "Мисс Багдад - 2015" застрелили в конце сентября. Судя по записи, неизвестный мужчина  подбежал к кабриолету модели и открыл огонь с близкого расстояния. Расстреляв красавицу, убийца сел на ожидавший его мотоцикл, который вел его сообщник и скрылся с места ЧП. Автомобиль убитой девушки, продолжая неуправляемое движение, остановился лишь после столкновения с другой машиной.

Автор: Злата Богатова

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