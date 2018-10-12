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Американскую модель расстреляли за рулем машины
12.10.2018 13:45
Фото: sputniknews-uz.com
В Соединенных Штатах убита 28-летняя модель Келси Квейл, передают американские СМИ.
Полиция Джорджии, где произошел инцидент, рассматривает несколько версий.
В девушку стреляли, когда она вела машину, передает телевизионный канал Fox 5 Atlanta. Ранним утром, когда Келси Квейл ехала на работу, ее атаковали неизвестные. После того, как одна из пуль попала в шею модели, потерявший управление автомобиль выехал на встречную полосу, спровоцировав крупную аварию.
Машина Квейл врезалась сразу в три автомобиля, отмечают американские СМИ. Врачи обнаружили, что девушка ранена, лишь после того, как в больницу доставили пострадавших в ДТП. Отмечается, что в момент поступления в больницу модель была еще жива. Однако родственники, узнав о том, что после ранения у Квейл произошли необратимые повреждения мозга, выразили намерение отключить ее от аппаратов.
Согласно одной из версий, в девушку могли стрелять после случайного конфликта на дороге с другим водителем. Кроме того, полицейские не исключают, что машину модели обстреляли случайно.
Ранее в Сети распростраился видеоматериал, на кадрах которого запечатлена расправа над Тарой Фарес. обладательницу титула "Мисс Багдад - 2015" застрелили в конце сентября. Судя по записи, неизвестный мужчина подбежал к кабриолету модели и открыл огонь с близкого расстояния. Расстреляв красавицу, убийца сел на ожидавший его мотоцикл, который вел его сообщник и скрылся с места ЧП. Автомобиль убитой девушки, продолжая неуправляемое движение, остановился лишь после столкновения с другой машиной.
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