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Видео: убийство «мисс Багдад» засняли уличные камеры
11.10.2018 21:48
Фото: кадр видео с youtube.com
В Сети распространяется видеоматериал, на кадрах которого запечатлена расправа над Тарой Фарес, в 2015 году получившей титул "Мисс Багдад".
Запись разместило на своем портале издание Metro.
Как можно увидеть на кадрах, сделанных уличной камерой видеонаблюдения, неизвестный мужчина подбегает к машине, которой управляла Тара Фарес, и открывает огонь с близкого расстояния. Расстреляв красавицу, убийца садится на ожидавший его мотоцикл, который вел его сообщник и скрывается с места ЧП.
Кабриолет убитой девушки, продолжая неуправляемое движение, остановился лишь после столкновения с другой машиной.
Преступление было совершено в последних числах минувшего сентября. Как установили эксперты, тридцатилетняя женщина скончалась в результате трех ранений - в голову и область груди. Проживавшая в столице Иракского Курдистана Тара Фарес стала широко известной после победы в конкурсе красоты. В последнее время девушка активно сотрудничала с модными брендами и публиковала фото в социальных сетях, что провоцировало споры среди иракской общественности.
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