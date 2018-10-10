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В Калмыкии пять человек погибли, отравившись спиртным
09:58
Фото: farmandlivestockdirectory.com
В Калмыкии возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек.
По версии следствия, жители населенного пункта Садовое могли скончаться после употребления некачественного алкогольного напитка.
Трагический инцидент, случившийся в минувшем сентябре, будет расследоваться в рамках уголовного дела, передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Калмыкии. Решение было принято по итогам проверки. Уголовное дело возбуждено по статье о хранении, перевозке и сбыте продукции, которая угрожает жизни и здоровью потребителей и по неосторожности повлекла за собой смерть двух или более человек.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что восемь человек собрались, чтобы отметить день рождения одного из них. Компания употребляла спиртное, расположившись в одном из домовладений населенного пункта Садовое. Позже пять человек погибли в результате отравления недоброкачественным алкоголем.
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