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В Индии потерпел крушение пассажирский поезд: известно о 7 погибших


11:08
В Индии потерпел крушение пассажирский поезд: известно о 7 погибшихФото: tasnimnews.com

В Индии до семи человек возросло количество погибших при крушении пассажирского поезда. Как передает телевизионный канал NDTV, травмы получили не менее тридцати человек.

Представители местных властей с сожалением заявили, что число жертв может возрасти.

Катастрофа случилась сегодня утром в окрестностях города Рай-Барели, расположенного на территории индийского штата Уттар-Прадеш. С рельсов сошел пассажирский состав, следовавший в столицу из городка Малда в Западной Бенгалии.

Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к расследованию трагического инцидента.

Представители местных властей, подтвердив сведения о семи погибших, заявили о том, что в вагонах могут оставаться люди. Сколько пассажиров блокированы, пока можно лишь догадываться.

Автор: Злата Богатова

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