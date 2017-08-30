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В Индии потерпел крушение пассажирский поезд: известно о 7 погибших
11:08
Фото: tasnimnews.com
В Индии до семи человек возросло количество погибших при крушении пассажирского поезда. Как передает телевизионный канал NDTV, травмы получили не менее тридцати человек.
Представители местных властей с сожалением заявили, что число жертв может возрасти.
Катастрофа случилась сегодня утром в окрестностях города Рай-Барели, расположенного на территории индийского штата Уттар-Прадеш. С рельсов сошел пассажирский состав, следовавший в столицу из городка Малда в Западной Бенгалии.
Информации о причинах ЧП из официальных источников пока не поступало. Правоохранительные органы приступили к расследованию трагического инцидента.
Представители местных властей, подтвердив сведения о семи погибших, заявили о том, что в вагонах могут оставаться люди. Сколько пассажиров блокированы, пока можно лишь догадываться.
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