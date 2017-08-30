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В Кузбассе добровольцы совершат массовое погружение, чтобы найти утонувшего аквалангиста
09:31
Фото: tvgold-online.ru
В Кузбассе продолжаются поиски жителя Новосибирска, пропавшего при погружении в затопленный карьер в Ленинск-Кузнецком районе.
Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", найти аквалангиста попробуют дайверы из Алтая, Кемеровской области, Новосибирска и Томска. Предполагается, что около двадцати человек совершат массовое погружение.
Со ссылкой на региональное СУ СКР отмечается, что в мероприятиях будут участвовать порядка двадцати аквалангистов, включая дайверов из других регионов. В случае необходимости их количество возрастет. Дело в том, что спасатели МЧС не могут погружаться на глубину, которая превышает двадцать метров. Поэтому было принято решение о привлечении добровольцев, рассказали в ведомстве.
Следственные органы продолжают проверку по факту гибели двух новосибирских дайверов. К настоящему времени установлено, что в момент погружения оборудование у аквалангистов работало исправно.
Напомним, ЧП случилось в минувшие выходные, когда к затопленному карьеру в окрестностях населенного пункта Красное прибыли две не связанные друг с другом группы дайверов из Новосибирска. После того, как три человека приступили к погружению, один всплыл раньше из-за резко ухудшившегося самочувствия. Так и не дождавшись возвращения своих земляков, мужчина обратился за помощью к членам другой группы.
Тело первого дайвера было найдено и извлечено из воды через несколько часов после его гибели, однако второй аквалангист начал опускаться ниже. Судя по данным, которые поступают с устройства на его руке, сейчас тело находится на почти 50-метровой глубине.
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