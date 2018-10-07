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В Кузбассе найдены тела двух дайверов из Новосибирска
7.10.2018 16:05
Фото: 1tv.ru
Кемеровским спасателям удалось обнаружить тела новосибирских дайверов, пропавших после погружения в карьер.
По факту гибели двух человек проводят проверку следственные органы Кузбасса, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по региону, к настоящему времени одного погибшего уже удалось извлечь из воды. Продолжаются мероприятия по подъему тела второго дайвера.
В ведомстве отметили, что в карьер, заполненный водой, погружались сразу две группы, прибывшие из Новосибирска, но не связанные между собой. В одну из групп входили трое аквалангистов. После погружения один из них ощутил нехватку кислорода и успел вовремя всплыть. Так и не дождавшись подъема своих товарищей, дайвер решил обратиться за помощью к членам второй группы. Как выяснилось позже, оба аквалангиста погибли.
В ходе предварительного разбирательства уже удалось выяснить, что глубина карьера, не приспособленного для такого рода погружений, могла достигать семидесяти метров.
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