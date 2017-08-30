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В Кении более сорока человек погибли в дорожной аварии


08:56
В Кении более сорока человек погибли в дорожной аварииФото: ens-newswire.com

На западе Кении более сорока человек погибли при опрокидывании пассажирского автобуса, передает РИА Новости.

Обстоятельства трагедии сейчас выясняет местная полиция.

Смертельная авария с участием автобуса случилась на территории округа Керичо, рассказал официальный представитель местной полиции Джеймс Могера. по его словам, переполненное транспортное средство съехало с проезжей части, когда водитель пытался ехал по крутому подъему. Сбив ограждение, автобус выкатился за пределы дороги и перевернулся.

К настоящему времени подтверждена гибель сорока двух человек, однако в искореженном салоне остаются заблокированные пассажиры, отметил Могера. Спасательные мероприятия на месте ЧП продолжаются, заявил он. По словам Могеры, количество жертв ДТП может возрасти.

Отмечается, что автобус был рассчитан на 67 человек. Сколько пассажиров находилось в нем в момент аварии, определить пока не представляется возможным.

Напомним, на прошлой неделе в Демократической Республике Конго произошло ДТП с участием бензовоза. Жертвами инцидента стали около пятидесяти человек, порядка ста пострадали, получив ожоги второй степени во время начавшегося после аварии пожара.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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