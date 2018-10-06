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В Конго жертвами ДТП с бензовозом стали около 50 человек
6.10.2018 21:09
Фото: livejournal.com
В Конго около пятидесяти человек стали жертвами крупного пожара, начавшегося после дорожной аварии с участием бензовоза.
По данным зарубежных СМИ, пострадали около ста человек.
Правоохранительные органы Демократической Республики Конго приступили к расследованию по факту аварии, жертвами которого стали около пятидесяти человек. Примерно сто пострадавших получили ожоги, заявили представители местных властей. Со ссылкой на медиков отмечается, что речь идет об ожогах второй степени.
ЧП случилось на западе страны, где бензовоз на трассе столкнулся с автомобилем. После ДТП стремительно распространявшийся огонь перекинулся на жилые дома близлежащего населенного пункта. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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