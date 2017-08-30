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СМИ сообщают о задержании подозреваемого в убийстве болгарской журналистки
08:27
Фото: news-front.info
Подозреваемый в жестоком убийстве известной болгарской журналистки Виктории Мариновой задержан на территории ФРГ. По данным телевизионного канала Nova, на след предполагаемого преступника следователи смогли выйти благодаря ДНК, найденными на вещественных доказательствах.
Как стало известно, специалисты уже успели провести генетическую экспертизу. ДНК подозреваемого на 100% совпали с образцами, обнаруженными на месте преступления, сообщает канал со ссылкой на источники в правоохранительных органах Болгарии.
Отмечается, что молодой человек, проживавший в Болгарии, покинул страну в минувшее воскресенье, направившись в Германию. В доме подозреваемого в Болгарии уже провели обыск, в результате которого полицейские нашли вещи убитой женщины.
Комментариев из официальных источников по поводу этих сведений пока не последовало. Ранее правительственная пресс-служба сообщала о том, что премьер-министр Бойко Борисов, главный прокурор Сотир Цацаров и глава МВД страны Младен Маринов выступят с официальными заявлениями сегодня 9 утра (время совпадает с московским).
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