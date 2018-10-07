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В Болгарии жестоко убита журналистка, расследовавшая хищения в фондах ЕС
12:13
Фото: news-front.info
В Болгарии жестоко убита известная журналистка, передают международные СМИ. Преступление, жертвой которого стала Виктория Маринова, совершено в городе Русе. Расправа над административным директором и ведущей регионального канала TVN вызвала большой резонанс.
По данным болгарских СМИ, тридцатилетняя женщина скончалась в результате удара по голове и удушения. Со ссылкой на источники в полиции Русы отмечается, что перед смертью журналистка была изнасилована.
Сигнал в правоохранительные органы поступил от прохожего, который заметил истерзанное тело Виктории Мариновой в зеленой зоне близ Дуная. Рядом полицейские обнаружили машину ведущей и ее личные вещи.
В числе версий, которые сейчас разрабатывают следователи, профессиональная деятельность журналистки. В последнее время Виктория Маринова готовила материалы, касающиеся так называемого GPGate – скандала, разгоревшегося из-за выявленных хищений средств фондов ЕС.
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