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Врачам не удалось спасти двух подростков, пострадавших при взрыве в Дагестане
07:47
Фото: vk.me
В Дагестане скончались двое из пяти подростков, пострадавших в результате взрыва в сельской школе.
Как уже сообщалось, ЧП случилось в населенном пункте Эбдалая, который расположен на территории Левашинского района республики.
По словам заведующего ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова, врачам не удалось спасти двух ребят. Пострадавшие были доставлены в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали обширные ожоги. Площадь ожогов превышала 90% поверхности тела, и половина из них были глубокими, рассказал Ахмедов. Медики делали все возможное, чтобы спасти подростков, однако результата усилия не принесли - повреждения были слишком серьезными.
В ходе начатого расследования приоритетной версией стала утечка бытового газа, спровоцировавшая взрыв с последующим возгоранием. В момент ЧП в спортзале проходила тренировка у ребят 14-18 лет. Пятеро попали в больницу с тяжелыми травмами. Трое пострадавших ранее были доставлены на лечение в Нижний Новгород.
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