Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дагестанских подростков, пострадавших при взрыве в школе, могут доставить на лечение в Москву

06:58

Фото: iranahayer.com



В Дагестане пятеро подростков получили серьезные ожоги в результате ЧП, случившегося в школе.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники в пресс-службе регионального главка МЧС, в учебном заведении мог взорваться бытовой газ.



Согласно имеющимся данным, взрыв с последующим возгоранием произошел в спортзале общеобразовательной школы населенного пункта Эбдулай, который расположен на территории Левашинского района Дагестана.



В момент ЧП в помещении проходила тренировка. Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы накануне вечером. Отмечается, что уроки к тому времени уже окончились. В результате взрыва пострадали пятеро подростков 2000 - 2004 годов рождения. Со ссылкой на медиков отмечается, что у детей диагностированы ожоговые повреждения от 60 до 80 % поверхности тела.



Первоначально пострадавших доставили в Республиканскую клиническую больницу Махачкалы, куда прибыл глава республиканского ГУ МЧС Нариман Казимагамедов. По его словам, в ближайшее время будет решен вопрос о вызове спецборта ведомства, чтобы доставить ребят в медицинские учреждения Москвы.



Ранее сообщалось о возгорании неустановленной горючей смеси, однако позже приоритетной стала версия о взрыве бытового газа. Кроме того, проверяются сведения о взрыве литиевой батареи напольных весов. Правоохранительные органы приступили к проверке по факту инцидента.



Автор: Злата Богатова

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