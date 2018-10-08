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СМИ назвали имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей
09:07
Фото: kaliningradfirst.ru
Западные СМИ назвали настоящее имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, передает ТАСС.
Как утверждают авторы публикации в The Daily Telegraph, Александр Петров в действительности является сотрудником военной разведки Александром Мишкиным.
По данным The Daily Telegraph, 39-летний сотрудник военной разведки РФ, являющийся вторым подозреваемым в отравлении Скрипалей, лишь скрывается под именем Александр Петров. На самом деле его зовут Александр Евгеньевич Мишкин.
Газета ссылается на расследование, которое продолжает вести инициативная группа Bellingcat. Согласно ее выводам, Мишкин - "обученный военный врач", находящийся на службе в Главном управлении Генштаба российских ВС. Отмечается, что в основе процесса идентификации, осуществленного Bellingcat, был тщательный анализ многочисленных открытых источников. Среди них - свидетельства людей, которые знакомы с Мишкиным и копии различных удостоверяющих личность документов.
Напомним, не так давно глава российского государства Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком и предателем. По словам президента РФ, скандал с инцидентом в Солсбери раздувается искусственно на фоне уже давно продолжающегося противостояния спецслужб.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что отказ официального Лондона от сотрудничества с Москвой по делу об отравлении Скрипалей можно воспринимать как свидетельство того, что британской стороне есть что скрывать. С таким заявлением глава дипломатического ведомства выступил на Совете безопасности ООН.
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