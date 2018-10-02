|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин назвал Скрипаля подонком и предателем
21:20
Фото: e-news.su
Подонком и предателем назвал Сергея Скрипаля глава российского государства Владимир Путин.
По словам президента РФ, скандал с инцидентом в Солсбери раздувается искусственно на фоне уже давно продолжающегося противостояния спецслужб.
Как передает ТАСС, Владимир Путин поделился своим мнением о так называемом "деле Скрипалей" в ответ на вопрос об антироссийских санкциях и их связи с инцидентом в Солсбери. Глава РФ заявил, что считает Сергея Скрипаля "шпионом, предателем Родины". Президент сказал, что "он просто подонок", и ко всем таким людям одинакого относятся в любых странах.
Путин подчеркнул, что скандал в последнее время раздувается искусственно, но когда-нибудь он утихнет. По словам российского лидера, чем быстрее это завершится, тем будет лучше. Глава РФ при этом напомнил о том, что Москва не раз предлагала британской стороне начать совместное расследование, однако в Лондоне на это никак не могут решиться.
Владимир Путин заговорил на эту тему, выступая на заседании "Российской энергетической недели", которая проходит в Москве. Трансляция велась на YouTube-канале "России 24". Поделившись мнением о Скрипале и последствиях инцидента в Солсбери, российский лидер выразил некоторое удивление по поводу того, что модератор энергетического форума поднимает такие вопросы. Глава государства даже шутку предложил перейти "на другую древнейшую профессию", чтобы с другой точки зрения обсудить темы развития бизнеса.
Напомним, не так давно глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что отказ официального Лондона от сотрудничества с Москвой по делу об отравлении Скрипалей можно воспринимать как свидетельство того, что британской стороне есть что скрывать. С таким заявлением министр выступил на Совете безопасности ООН.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|