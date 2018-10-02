Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин назвал Скрипаля подонком и предателем

21:20

Фото: e-news.su



Подонком и предателем назвал Сергея Скрипаля глава российского государства Владимир Путин.



По словам президента РФ, скандал с инцидентом в Солсбери раздувается искусственно на фоне уже давно продолжающегося противостояния спецслужб.



Как передает ТАСС, Владимир Путин поделился своим мнением о так называемом "деле Скрипалей" в ответ на вопрос об антироссийских санкциях и их связи с инцидентом в Солсбери. Глава РФ заявил, что считает Сергея Скрипаля "шпионом, предателем Родины". Президент сказал, что "он просто подонок", и ко всем таким людям одинакого относятся в любых странах.



Путин подчеркнул, что скандал в последнее время раздувается искусственно, но когда-нибудь он утихнет. По словам российского лидера, чем быстрее это завершится, тем будет лучше. Глава РФ при этом напомнил о том, что Москва не раз предлагала британской стороне начать совместное расследование, однако в Лондоне на это никак не могут решиться.



Владимир Путин заговорил на эту тему, выступая на заседании "Российской энергетической недели", которая проходит в Москве. Трансляция велась на YouTube-канале "России 24". Поделившись мнением о Скрипале и последствиях инцидента в Солсбери, российский лидер выразил некоторое удивление по поводу того, что модератор энергетического форума поднимает такие вопросы. Глава государства даже шутку предложил перейти "на другую древнейшую профессию", чтобы с другой точки зрения обсудить темы развития бизнеса.

Напомним, не так давно глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что отказ официального Лондона от сотрудничества с Москвой по делу об отравлении Скрипалей можно воспринимать как свидетельство того, что британской стороне есть что скрывать. С таким заявлением министр выступил на Совете безопасности ООН.



Автор: Злата Богатова

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