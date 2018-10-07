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В СКР опровергли сведения об убийстве пилота, с которым летел замгенпрокурора
7.10.2018 11:44
Фото: lifenews.ru
В Следственном комитете России (СКР) отказались подтвердить сообщения, широко распространившиеся в СМИ, о том, что причиной крушения вертолета, в котором находился замгенпрокурора России Саак Карапетян, могло стать убийство пилота.
Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сведения такого рода не соответствуют действительности. На теле погибших эксперты не обнаруживали следов огнестрельных ранений, передает РИА Новости.
Напомним, ранее "Говорит Москва" со ссылкой на собственные осведомленные источники рассказала о том, что в спину пилота Станислава Михнова могли стрелять из охотничьего карабина. Отмечалось, что, вероятно, убийство и стало причиной авиакатастрофы.
На сегодняшний день приоритетной версией остаются предположения о том, что пилоту пришлось столкнуться со сложными метеоусловиями. В результате 54-летний Михнов мог потерять управление. Летевшее в темноте транспортное средство в итоге могло зацепиться за деревья.
При крушении вертолета AS 350 B3, который разбился деревни Вонышево под Костромой, погиб находившийся в отпуске замгенпрокурора РФ Саак Карапетян и трое его попутчиков. По данным ряда российских СМИ, в момент ЧП высокопоставленный юрист возвращался с охоты. Информации о том, кем были другие люди на борту, пока не поступало.
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