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СМИ: Пилоту вертолета с замгенпрокурора РФ дважды стреляли в спину


19:30
СМИ: Пилоту вертолета с замгенпрокурора РФ дважды стреляли в спинуФото: vk.me

Причиной крушения вертолета, разбившегося в минувшую среду, 3 октября, под Костромой, могло стать убийство пилота.

Как передает "Говорит Москва", в 54-летнего Станислава Михнова стреляли со спины.

Со ссылкой на источник в силовых ведомствах отмечается, что ранее приоритетной была версия о ошибке пилота. По данным правоохранителей, Станислав Михнов мог не справиться с пилотированием и допустив столкновение с деревьями, которое стало роковым. В региональной администрации ранее также заявили о том, что разрешения на полет получено не было.

Как выяснилось в результате экспертизы, пилота вертолета, на борту которого находился Саак Карапетян, был убит двумя выстрелами. Ему в спину стреляли из охотничьего карабина. Судмедэксперты обнаружили в теле Михнова отверстия от пуль калибра 5.45, одна из которых пробила лопатку мужчины.

Напомним, жертвами крушения вертолета AS 350 B3, разбившегося неподалеку от деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области, стал находившийся в отпуске заместитель генпрокурора России Саак Карапетян и трое его попутчиков. По данным СМИ, юрист возвращался с охоты. О том, кто еще был на борту, информации пока нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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