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В Китае трагически погибла 25-летняя россиянка
10:57
Фото: vk.me
В Китае погибла 25-летняя россиянка, передает агентство "БНК".
По мнению местных правоохранителей, девушка могла выброситься с высоты семнадцатого этажа.
Журналистам удалось пообщаться с молодым человеком погибшей в Китае девушки, которого зовут Илья. По его словам, в смерти его подруги действительно нет никакого криминала.
Молодой человек рассказал, что в минувшую среду, 3 октября, Марина отправилась в гости к подруге, проживающей в город Чэнду. По словам Ильи, у девушки в тот роковой день не раз резко менялось настроение, она выглядела то достаточно веселой, то впадала в грусть. Спустя несколько часов после приезда она погибла.
Комментариев со стороны официальных представителей правоохранительных органов Чэнду пока не поступало.
Родители Марины, пребывающие в шоковом состояние после того, как их известили о гибели дочери, начинают собирать деньги, чтобы доставить тело девушки в Россию.
Напомним, в первый день октября юная россиянка была убита в бельгийском городе Кортрейк. Преступление, жертвой которого также стал уроженец Афганистана, было совершено в студенческом общежитии.
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