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В Бельгии жестоко убили юную россиянку
17:29
Фото: ykt.ru
В правоохранительных органах бельгийского города Кортрейк подтвердили сведения о гибели гражданки РФ, передает РИА Новости.
По предварительным данным, убийство случилось в студенческом общежитии. Кроме россиянки 1999 года рождения жертвой преступления стал уроженец Афганистана.
В сообщении полицейского управления города указывается, что более развернутая информация об инциденте поступила от прокурора Кортрейка. Как стало известно, в студенческом общежитии накануне, 1 октября, было совершено двойное убийство. Мужчина и женщина, соответственно 2000 и 1999 годов рождения, скончались от ножевых ранений. Согласно официальной информации, убитый молодой человек является уроженцем Афганистана, а девушка - гражданкой РФ. В последнее время она проживала в Кюрне.
По словам прокурора города, личность подозреваемого уже установлена, им оказался выходец из Ирана 1998 года рождения. Молодой человек был пойман полицейскими в больнице. Мохамед М., заявили в ведомстве, решил обратиться за квалифицированной медицинской помощью, получив резаное ранение руки.
Сведений о том, что могло стать причиной расправы, из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что расследованием инцидента будет заниматься подразделение, специализирующееся на уголовных преступлениях.
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